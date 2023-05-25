Manchester City, Brighton ile yenişemedi

İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftasında şampiyon Manchester City, erteleme maçında Brighton'a konuk oldu.

Amex Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Maçın 25. dakikasında Foden'in golüyle öne geçen Brighton 31. dakikada Mitoma ile gol bulsa da VAR tarafından elle kontrol gerekçesiyle iptal edildi. 38. dakikada ise Enciso skoru eşitleyen golü attı.

İkinci yarıda galibiyet için yüklenen Manchester City, 79. dakikada Haaland ile gol bulsa da bu kez VAR Guardiola'nın öğrencilerini üzerek faul gerekçesiyle iptal edildi. Galibiyet çıkmayan maçtan böylelikle 1'er puan çıktı.

Bu sonuçla Manchester City ligin son haftasına 89 puana çıkarak en yakın takipçisi Arsenal'in 8 puan önünde girdi. Brighton ise 62 puana yükseldi.