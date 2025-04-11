Manchester City, De Bruyne'nin yerine Reijnders'ı düşünüyor

Manchester City, Kevin De Bruyne'nin yaz aylarında ayrılacak olmasıyla birlikte gözünü AC Milan'ın formda orta sahası Tijjani Reijnders'a dikti. 26 yaşındaki Hollandalı oyuncu, bu sezon 45 maçta 13 gol ve 4 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Reijnders, yakın zamanda Milan ile sözleşmesini uzatsa da kulübün Avrupa kupalarına katılamama riski ve ekonomik sıkıntıları oyuncunun ayrılışını kolaylaştırabilir. Milan'ın, 60 milyon avro civarında bir teklifi kabul etmeye açık olabileceği belirtiliyor.