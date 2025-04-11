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Spor

Manchester City, De Bruyne'nin yerine Reijnders'ı düşünüyor

Kevin De Bruyne'nin ayrılığı sonrası Manchester City, orta sahada yeni bir lider arıyor. Pep Guardiola'nın radarında ise AC Milan forması giyen Tijjani Reijnders var. Hollandalı yıldız, oyun görüşü ve çok yönlülüğüyle City'nin öncelikli hedefi oldu.

Haber Merkezi11 Nisan 2025 Cuma 14:31 - Güncelleme:
Manchester City, De Bruyne'nin yerine Reijnders'ı düşünüyor
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Manchester City, Kevin De Bruyne'nin yaz aylarında ayrılacak olmasıyla birlikte gözünü AC Milan'ın formda orta sahası Tijjani Reijnders'a dikti. 26 yaşındaki Hollandalı oyuncu, bu sezon 45 maçta 13 gol ve 4 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Reijnders, yakın zamanda Milan ile sözleşmesini uzatsa da kulübün Avrupa kupalarına katılamama riski ve ekonomik sıkıntıları oyuncunun ayrılışını kolaylaştırabilir. Milan'ın, 60 milyon avro civarında bir teklifi kabul etmeye açık olabileceği belirtiliyor.

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