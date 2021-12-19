İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2021 Pazar / 15 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5563
  • EURO
    18,5739
  • ALTIN
    953.682
  • BIST100
    2084.47
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City deplasmanda farklı kazandı
Spor

Manchester City deplasmanda farklı kazandı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 18. hafta mücadelesinde deplasmanda Newcastle United'ı 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

AA19 Aralık 2021 Pazar 19:41 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 19:41
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, Newcastle United'ı 4-0 mağlup etti.

Son şampiyon Manchester City, Dias'ın 5, Cancelo'nun 27, Mahrez'in 63 ve Sterling'in 86. dakikadaki golleriyle Newcastle United deplasmanından galip ayrıldı.

Peş peşe 8. galibiyetini elde eden Manchester City, 44 puanla liderliğini sürdürdü.

Puan tablosunun 3. sırasındaki Chelsea, konuk olduğu Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı. Chelsea'de yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Lukaku, Werner, Hudson-Odoi, Havertz, Loftus-Cheek ve Jorginho, kadroda yer almadı.

Son 2 maçında berabere kalan Chelsea, puanını 38'e yükseltti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.