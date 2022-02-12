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Spor

Manchester City deplasmanda farklı kazandı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde deplasmanda Norwich City'i 4-0 yenerek puanını 63'e çıkardı.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 22:41 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 22:41
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Premier Lig lideri Manchester City, deplasmanda Norwich City'yi 4-0 yendi.

Premier Lig'in 25. haftasında Norwich City ile Manchester City, Carrow Road'da karşılaştı.

Konuk takım, 31, 70 ve 90. dakikalarda Raheem Sterling, 48. dakikada Phil Foden'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla Manchester City, 63 puana çıktı. Düşme hattındaki Norwich City, 17 puanda kaldı.

Günün diğer maçlarında Manchester United ile Southampton 1-1, Brentford ile Crystal Palace 0-0 berabere kaldı. Everton, Leeds United'ı 3-0, Brighton da Watford'u 2-0 mağlup etti.

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