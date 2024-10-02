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Spor

Manchester City deplasmanda farklı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Slovan Bratislava'yı 4-0 mağlup etti.

2 Ekim 2024 Çarşamba 00:50 - Güncelleme:
Manchester City deplasmanda farklı kazandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Slovan Bratislava ile karşılaştı.

Thelne Pole Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiliz devi 4-0 kazandı.

Manchester City'nin gollerini 8. dakikada İlkay Gündoğan, 15. dakikada Phil Foden, 58. dakikada Erling Haaland ve 74. dakikada James McAtee kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ilk maçta Inter ile 0-0 berabere kalan Manchester City, 4 puana ulaştı. İlk maçta da Celtic'e 5-1 yenilen Slovan Bratislava ise henüz puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında City, Sparta Prag'ı konuk edecek. Bratislava ise aynı haftada Girona'ya konuk olacak.

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