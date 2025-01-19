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Spor

Manchester City deplasmanda farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, Ipswich Town ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Manchester City, karşılaşmayı 6-0'lık skorla kazandı.

Haber Merkezi19 Ocak 2025 Pazar 23:54 - Güncelleme:
Manchester City deplasmanda farklı kazandı
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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, Ipswich Town ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Manchester City, karşılaşmayı 6-0'lık skorla kazandı.

Pep Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 27 ve 42. dakikalarda Phil Foden, 30. dakikada Mateo Kovacic, 49'da Jeremy Doku, 57'de Erling Haaland ve 69. dakikada James McAtee attı.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 38 puana yükseldi. Ipswich Town, 16 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Manchester City, sahasında Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Ipswich Town, Liverpool deplasmanına konuk olacak.

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