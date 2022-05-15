Manchester City deplasmanda geriden gelerek 1 puanı aldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.

Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, ligin 37. haftasında Londra Stadı'nda West Ham United'a konuk oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, Jarrod Bowen'ın 24. ve 45. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Manchester City, 49. dakikada Jack Grealish ile farkı bire indirdi. Manchester City, ev sahibi ekipte Vladimir Coufal'ın 69. dakikada kendi kalesine attığı golle maçta 2-2 eşitliği sağladı. Beraberlik sonrası baskısını artıran konuk ekip, kazandığı penaltıyla öne geçme fırsatı bulurken, Riyad Mahrez 86. dakikada bu vuruştan yararlanamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

Ligde son hafta maçları öncesi Manchester City 90 puanla liderliğini korudu. West Ham United ise 56 puanla 7. sırada yer aldı.

Manchester ekibi, ligdeki son maçında Aston Villa'yı konuk edecek ve bu maçı kazanması halinde zirvedeki rakibi Liverpool'un alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edebilecek.



Ligde 86 puan bulunan Liverpool ise deplasmanda hafta içi Southampton ve sonrasında evinde Wolverhampton Wanderers ile karşılaşacak. Bu maçları kazanması gereken İngiltere temsilcisi, şampiyonluk için Manchester City'nin puan kaybını bekleyecek.