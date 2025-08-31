Manchester City deplasmanda kaybetti

İSTANBUL 35°C / 22°C
Spor

31 Ağustos 2025 Pazar 18:15
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester City, Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi.

Falmer Stadium'da oynan maçta Manchester City deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.

Konuk ekip 34. dakikada, Omar Marmoush'un asistinde Erling Haaland'ın golüyle 1-0 önce geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Manchester City devreye önde girdi.

Ev sahibi ekip 67. dakikada James Milner'ın penaltıdan golüyle skoru 1-1 yaptı.

Brighton'da 89. dakikada Brajan Gruda sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Maç bu skorla sona erdi ve Brighton, seyircisi önünde Manchester City'i 2-1 mağlup etti.

