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Spor

Manchester City deplasmanda kayıp

Premier Lig 10. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Bournemouth'a 2-1 mağlup oldu.

2 Kasım 2024 Cumartesi 20:54 - Güncelleme:
Manchester City deplasmanda kayıp
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Premier Lig 10. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı. Vitality Stadı'nda oynanan maçı Bournemouth 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekip 9. dakikada Semenyo ile 1-0 öne geçti. Evanilson 64. dakikada durumu 2-0'a getirdi. Manchester City, 82. dakikada Josko Gvardiol ile farkı 1'e indirdi. Maç ta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-1 sona erdi.

Manchester City'de Gvardiol'un golünün asistini İlkay Gündoğan yaptı.

Guardiola'nın takımı Liverpool'un kazandığı haftada zirveyi ezeli rakibine bıraktı. Bu sezon çıktığı 10 maçta ilk kez kaybeden City, haftayı 23 puanla 2. sırada tamamladı. Bournemouth ise 15 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester ekibi, Brighton ile karşılaşacak. Bournemouth ise Brentford deplasmanına gidecek.

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