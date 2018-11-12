Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Manchester City derbide sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de dev Manchester derbisinde kazanan, 3-1'lik skorla Manchester City oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City ile Manchester United dev derbide karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Manchester City, zirvedeki yürüyüşünü sürdürdü.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 12. dakikada David Silva, 48. dakiakda Sergio Aguero ve 86. dakikada İlkay Gündoğan'dan geldi. İlkay Gündoğan'ın golü öncesinde City'nin tam 44 pas yapması da, önemli bir istatistik olarak öne çıktı.Manchester United'ın tek sayısını ise 58. dakikada penaltıdan Anthony Martial kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchesetr City ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puanda zirevde yer aldı. Manchester United ise 4 maç sonra yenilgiyle tanıştı ve 20 puanla City'nin 12 puan gerisinde, 20 puanda 8. basamakta kaldı.

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City deplasmanda West ham ile karşılaşacakken, Manchester United ise evinde Crystal Palace'ı konuk edecek.

MARTIAL ÜST ÜSTE 5 MAÇTA GOL ATTI

Manchester United'ın genç yıldız adayı Martial, bu maçla birlikte üst üste 5. maçında da ağları sarsmayı başardı. Manchester United'da bu başarıya ulalaşabilen son oyuncu, 2013 ocak ayında Robin van Persie olmuştu.

EN GOLCÜ YABANCI SERGIO AGUERO

Sergio Aguero, Manchester derbisinde 9 gol atarak 8 gollü Eric Cantona'yı geride bıraktı ve derbi tarihinin en golcü yabancısı oldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şırnak´taki İHA´lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

Şırnak´taki İHA´lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA