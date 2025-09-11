İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Manchester City, Donnarumma'yı duyurdu

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, PSG'nin yıldız file bekçisi Gianluigi Donnarumma'yı 35 milyon euro bedelle kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi11 Eylül 2025 Perşembe 20:49
Manchester City, Donnarumma'yı duyurdu
ABONE OL

Manchester City, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi zaferinde başrol oynayan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna kattığını, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.

İngiliz ekibi bu transfer için Fransız ekibine 35 milyon euro ödeme yapacak.

Manchester City, İtalyan kaleci ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Transfer hakkında konuşan Donnarumma, "Burada olmaktan ve dünyanın en iyi kulüplerinden birinde bulunmaktan çok gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.

26 yaşındaki file bekçisi, transfer videosunda "Gelin birlikte tarih yazalım" ifadesini kullandı.

