İSTANBUL 19°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Nisan 2021 Çarşamba / 25 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1516
  • EURO
    9,7074
  • ALTIN
    456.436
  • BIST100
    1420.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City, Dortmund'u 90'da yıktı!
Spor

Manchester City, Dortmund'u 90'da yıktı!

Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund'u 90'ıncı dakikada Philip Foden attığı golle 2-1 yendi.

AA07 Nisan 2021 Çarşamba 00:27 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 00:27
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İngiltere temsilcisi Manchester City, Etihad Stadı'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırladı.

Manchester ekibi, 19. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda her iki takım da dengeli bir oyun sergilerken, Borussia Dortmund 84. dakikada Marco Reus ile skora eşitlik getirdi: 1-1.

Manchester City'de 90. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın pasında topu ağlarla buluşturan Phil Foden, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Borussia Dortmund ile Manchester City arasındaki rövanş maçı, 14 Nisan Çarşamba günü Westfalen Stadı'nda oynanacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.