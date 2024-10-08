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  • Manchester City dümeni İspanya'ya kırdı! Rodri'nin alternatifi Zubimendi
Spor

Manchester City dümeni İspanya'ya kırdı! Rodri'nin alternatifi Zubimendi

İngiliz devi Manchester City, Rodri'nin sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından alternatiflerini aramaya başladı. Premier Lig ekibi, Real Sociedad forması giyen Zubimendi'nin durumunu takip etmeye başladı.

8 Ekim 2024 Salı 15:47 - Güncelleme:
Manchester City dümeni İspanya'ya kırdı! Rodri'nin alternatifi Zubimendi
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Ağır sakatlık nedeniyle Rodri'yi kaybeden Manchester City, İspanyol oyuncunun yerine Martin Zubimendi'yi gündemine aldı.

Rodri'nin ağır şekilde sakatlanması ve sezonu kapatmasından sonra arayışlara başlayan Manchester City, Zubimendi'nin durumunu takip etmeye başladı.

İspanya'dan Relevo'nun haberine göre Manchester City, orta saha oyuncusunun hala sözleşmesini yenilememiş olmasından yararlanmak istiyor ve bu nedenle 60 milyon Euro değerindeki serbest kalma maddesini kullanmak istiyor.

ZUBIMENDI, LIVERPOOL'U GERİ ÇEVİRDİ

Yazın oyuncu ile Liverpool ciddi olarak ilgilenirken Zubimendi transfer olmayı reddetmişti. Daha sonra açıklamalarda bulunan İspanyol orta saha, "Gerçekten kolay günler değildi, ama aldığım karardan çok memnunum, çünkü içten gelen bir karardı ve bunun en iyi karar olduğunu düşündüğüm için huzurlu kaldım." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Real Sociedad ile 10 maça çıkan Martin Zubimendi 1 kere ağları havalandırdı.

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