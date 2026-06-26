Manchester City, Elliot Anderson'u kadrosuna katıyor

Manchester City, Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
23 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu için 2031 yılına kadar sözleşme imzalanması bekleniyor.
BONSERVİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Manchester City, Elliot Anderson için Nottingham Forest'a 135 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Dış basında yer alan bu haberler, transfer piyasasının dikkat çeken gelişmelerinden birisi oldu.
Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 50 resmi maçta mücadele eden Anderson, 4 gol ve 5 asistle oynadı.