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Spor

Manchester City, Elliot Anderson'u kadrosuna katıyor

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Nottingham Forest'ta forma giyen Elliot Anderson'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 17:29 - Güncelleme:
Manchester City, Elliot Anderson'u kadrosuna katıyor
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Manchester City, Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

23 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu için 2031 yılına kadar sözleşme imzalanması bekleniyor.

BONSERVİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Manchester City, Elliot Anderson için Nottingham Forest'a 135 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Dış basında yer alan bu haberler, transfer piyasasının dikkat çeken gelişmelerinden birisi oldu.

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 50 resmi maçta mücadele eden Anderson, 4 gol ve 5 asistle oynadı.

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