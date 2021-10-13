13 Ekim 2021 Çarşamba 18:07 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 18:08

Almanya Ligi Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland için önemli bir iddia ortaya atıldı.

Times Gazetesi'nin haberine göre; Manchester City, Norveçli forvetin menajeri Mino Raiola ile ocak ayında bir görüşme gerçekleştirecek.

Haberde Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Haaland'ın 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesiyle gelecek yaz Manchester City'e transfer olabileceği belirtildi. Bonservis bedelinin bonuslarla birlikte 90 milyon euro'ya kadar ulaşacağı da eklendi.

Öte yandan City cephesinde teknik direktör Pep Guardiola'nın da Haaland ile bir görüşme yapacağı aktarıldı. Haaland'ın paradan çok sportif hedeflerinin gideceği kulüple örtüşmesini istediği de ifade edildi.

Ayrıca Haaland için Bayern Münih, Real Madrid ve PSG kulüpleri de Dortmund'un kapısını çalacak.

Haaland, bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 11 gol ve 4 asistlik bir peformans sergiledi.