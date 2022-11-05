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Spor

Manchester City, Erling Haaland ile galibiyete uzandı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında evinde konuk ettiği Fulham'ı 90+5'te Erling Haaland'ın penaltıdan attığı golle 2-1 yendi.

5 Kasım 2022 Cumartesi 20:10 - Güncelleme:
Manchester City, Erling Haaland ile galibiyete uzandı
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Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City ile Fulham karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 2-1'lik skorla kazandı.

Manchester City, 16. dakikada Julian Alvarez'in golüyle öne geçti. 26. dakikada Joao Cancelo kırmızı kart gördü ve Manchester City 10 kişi kaldı. Fulham, 28. dakikada Andreas Pereira'nın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Erling Haaland penaltıdan kaydetti.

Premier Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Manchester City, 32 puana yükseldi. Fulham ise 19 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Brentford'u konuk edecek. Fulham ise Manchester United'ı ağırlayacak.

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