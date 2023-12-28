Manchester City, Everton'u 3 golle yıktı

Premier Lig 19. hafta karşılaşmasında Manchester City ilk yarısını geride kapattığı maçta deplasmanda Everton'u 3-1 mağlup etti.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Phil Foden, 64. dakikada Julian Alvarez ve 86. dakikada Bernardo Silva, Everton'un golünü 39. dakikada Jack Harrison kaydetti.
Manchester City bu galibiyetle Premier Lig'deki puanını 37'ye çıkartırken, Everton ise 16 puanda kaldı.
Manchester City bir sonraki hafta karşılaşmasında sahasında Sheffield United'ı konuk ederken, Everton deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak.