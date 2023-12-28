İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2023 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3741
  • EURO
    32,7353
  • ALTIN
    1962.6
  • BIST100
    7260.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City, Everton'u 3 golle yıktı
Spor

Manchester City, Everton'u 3 golle yıktı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 19. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Everton'u 3-1 yendi.

28 Aralık 2023 Perşembe 01:52 - Güncelleme:
Manchester City, Everton'u 3 golle yıktı
ABONE OL

Premier Lig 19. hafta karşılaşmasında Manchester City ilk yarısını geride kapattığı maçta deplasmanda Everton'u 3-1 mağlup etti.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Phil Foden, 64. dakikada Julian Alvarez ve 86. dakikada Bernardo Silva, Everton'un golünü 39. dakikada Jack Harrison kaydetti.

Manchester City bu galibiyetle Premier Lig'deki puanını 37'ye çıkartırken, Everton ise 16 puanda kaldı.

Manchester City bir sonraki hafta karşılaşmasında sahasında Sheffield United'ı konuk ederken, Everton deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.