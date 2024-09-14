İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2024 Cumartesi / 11 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City evinde Haaland ile kazandı
Spor

Manchester City evinde Haaland ile kazandı

İngiltere Premier Lig 4. hafta maçında Manchester City, evinde Brentford'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Erling Haaland kaydetti.

14 Eylül 2024 Cumartesi 19:55 - Güncelleme:
Manchester City evinde Haaland ile kazandı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig 4. hafta maçında Manchester City, Brentford ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Brentford, 1. dakikada Yoane Wissa ile erken bir gol bulsa da Erling Haaland'ın 19 ve 32. dakikalarda attığı gollerle geriye düştü. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 12'ye çıkarırken Brentford 6 puanda kaldı.

Manchester City, bir sonraki maçında Inter ile Devler Ligi'nde mücadele edecek. Brentford ise İngiltere Kupası 3. tur maçında evinde Leyton Orient'i ağırlayacak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.