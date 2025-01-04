Manchester City evinde hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'de 20. hafta maçında Manchester City ile West Ham United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla Manchester City oldu.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vladimir Coufal (kendi kalesine), 42. ve 55. dakikada Erling Haaland, 58. dakikada Philip Foden kaydetti.

West Ham United'ın tek golü 71. dakikada Niclas Füllkrug'dan geldi.

Ekim ayından sonra ilk kez arka arkaya iki maç kazanan ve 2025'in ilk resmi maçında galibiyete ulaşan Manchester City puanını 34'e yükseltti. West Ham United 23 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de bir sonraki hafta maçında Manchester City, Brentford deplasmanına çıkacak. West Ham United, Fulham'ı ağırlayacak.