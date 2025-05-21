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Spor

Manchester City evinde hata yapmadı

Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City evinde Bournemouth'u 3-1 mağlup etti. Kulüp efsanesi Kevin de Bruyne, taraftarlara veda etti.

Haber Merkezi21 Mayıs 2025 Çarşamba 00:40 - Güncelleme:
Manchester City evinde hata yapmadı
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Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Bournemouth'u 3-1 yendi.

İngiliz devinin gollerini 14. dakikada Omar Marmoush, 38. dakikada Bernardo Silva ve 89. dakikada Nico Gonzalez attı. Bournemouth'ta 90+6. dakikada Jebbison ağları havalandırdı. City'de Kovacic 67, konuk ekipte Cook 74'te kırmızı kart gördü.

Pep Guardiola döneminde ikinci kez sezonu kupasız tamamlayan Mancehster City puanını 68 yaptı. Bournemouth 53 puanda kaldı.

KEVİN DE BRUYNE VEDA ETTİ

Manchester City efsanesi Kevin de Bruyne, iç sahada son maçına çıktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Belçikalı oyuncu, 69. dakikada alkışlar eşliğinde yerini Nico Gonzalez'e bıraktı.

Manchester City'de 10 sezon top koşturan Kevin de Bruyne, 421 maça çıkarken 108 gol atarken, 177 asist yapmış. Yıldız oyuncu bu süreçte biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere 18 kupa kazandı.

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