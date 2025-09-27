İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

Manchester City evinde hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, Burnley'i evinde ağırladı. Etihad Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Manchester City 5-1 kazandı.

27 Eylül 2025 Cumartesi 20:41
Manchester City evinde hata yapmadı
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, Burnley'i evinde ağırladı.

Etihad Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Manchester City 5-1 kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren gollerin 2'si, 12 ve 65. dakikalarda Maxime Esteve(kk)'den, 2'si 90 ve 90+3. dakikalarda Erling Haaland'dan, diğer gol ise Matheus Nunes'in ayağından 61. dakikada geldi.

Burnley'in tek golünü 38'de Jaidon Anthony kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City ligdeki puanını 10'a yükseltti. Burnley ise 4 puanda kaldı.

Manchester City önümüzdeki hafta deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Burnley ise Aston Villa'ya konuk olacak.

