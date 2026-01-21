İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3036
  • EURO
    50,7459
  • ALTIN
    6706.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City futbolcularından taraftara jest
Spor

Manchester City futbolcularından taraftara jest

Manchester City'nin yıldız futbolcuları, Bodo/Glimt maçını izlemek için Norveç deplasmanına gelen taraftarlarının bilet ücretlerinin karşılayacak.

HABER MERKEZİ21 Ocak 2026 Çarşamba 20:12 - Güncelleme:
Manchester City futbolcularından taraftara jest
ABONE OL

Manchester City futbolcuları, Norveç'in Bodo kentinde oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması için deplasmana giden taraftarlara anlamlı bir jest yapma kararı aldı.

İngiliz ekibinin yıldız oyuncuları, maçı izlemek için Bodo'ya seyahat eden taraftarların bilet ücretlerinin karşılanacağını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bodo Glimt'e 3-1 mağlup olan Manchester City'de, kulüp kaptanları Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ve Erling Haaland ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, taraftarların kulüp için taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

Oyuncular açıklamalarında, "Aldığımız her şey taraftarlarımız sayesinde. Taraftarlarımızın bizi iç sahada ve deplasmanda desteklemek için dünyanın dört bir yanına seyahat ederken yaptıkları fedakarlıkların farkındayız ve bunu asla hafife almayacağız. Onlar dünyanın en iyi taraftarları" ifadelerini kullandı.

Zorlu hava koşullarına da dikkat çeken futbolcular, "Sahada bizim için zor geçen bu akşamda dondurucu soğukta bizi destekleyen taraftarlarımızın ne kadar uzun bir yol kat ettiğini biliyoruz. Boda'ya seyahat eden taraftarların bilet ücretlerini iade etmek, yapabileceğimiz en az şeydir" diyerek kararın gerekçesini paylaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

9 saatlik kanlı pusu: İstanbul'un göbeğinde kalaşnikoflu infaz

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.