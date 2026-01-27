İSTANBUL 16°C / 8°C
Spor

Manchester City, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Pep Guardiola yönetimindeki ekip, Etihad Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

AA27 Ocak 2026 Salı 20:56 - Güncelleme:
Manchester City, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

"Maviler" yarın Etihat Stadı'nda TSİ 23.00'te yapılacak müsabaka öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi. City Futbol Akademi'de yapılan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Teknik direktör Pep Guardiola yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Manchester City, bu antrenmanla hazırlıkları tamamlayarak maç saatini beklemeye geçti.

