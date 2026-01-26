İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Manchester City-Galatasaray maçına İspanyol hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City-Galatasaray maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

IHA26 Ocak 2026 Pazartesi 12:37
Manchester City-Galatasaray maçına İspanyol hakem
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Manchester City-Galatasaray karşılaşmasında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak. Bu müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak.

Maçta VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Robert Schröder görev alacak.

