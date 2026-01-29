İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Şampiyonlar Ligi, lig aşaması son maçında Galatasaray deplasmanda Manchester City'e 2-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, Devler Ligi'ni 20. sırada tamamladı ve play-off turunu garantiledi. Son hafta maçlarının oynanmasının ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte ülke puanındaki son durum...

29 Ocak 2026 Perşembe 11:31
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun lig aşamasını Manchester City deplasmanında tamamladı. Sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup olurken bu sezonki dördüncü yenilgisini elde etti. Galatasaray, Devler Ligi'ni 20. sırada tamamlayıp son 16 turu play-off'unu garantiledi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalabilmek için play-off turunda LaLiga ekibi Atletico Madrid ya da İtalyan temsilcisi Juventus'la karşı karşıya gelecek. Play-off'ta kura çekimi 30 Ocak'ta yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

1-İngiltere - 109.602

2-İtalya - 94.731

3-İspanya - 89.046

4-Almanya - 85759

5-Fransa - 77.105

6-Hollanda - 66.429

7-Portekiz - 66.316

8-Belçika - 59.650

9-TÜRKİYE - 48.575

10-Çekya - 46.275

11-Yunanistan - 45.462

12-Polonya - 44.625

