Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun lig aşamasını Manchester City deplasmanında tamamladı. Sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup olurken bu sezonki dördüncü yenilgisini elde etti. Galatasaray, Devler Ligi'ni 20. sırada tamamlayıp son 16 turu play-off'unu garantiledi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalabilmek için play-off turunda LaLiga ekibi Atletico Madrid ya da İtalyan temsilcisi Juventus'la karşı karşıya gelecek. Play-off'ta kura çekimi 30 Ocak'ta yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

1-İngiltere - 109.602

2-İtalya - 94.731

3-İspanya - 89.046

4-Almanya - 85759

5-Fransa - 77.105

6-Hollanda - 66.429

7-Portekiz - 66.316

8-Belçika - 59.650

9-TÜRKİYE - 48.575

10-Çekya - 46.275

11-Yunanistan - 45.462

12-Polonya - 44.625