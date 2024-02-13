Manchester City genç yıldızı kadrosuna katıyor!

Premier Lig devi Manchester City geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, Girona'da kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı sol kanat Savio'nun transferi için oyuncu ve kulubü Troyes ile anlaşma sağladı.

Habere göre, İngiliz ekibinin anlaşmaya vardığı oyuncunun Temmuz 2024'te takıma katılacağı ifade edildi.

Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Savio, Girona formasıyla bu sezon 28 maçta 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.