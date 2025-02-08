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Spor

Manchester City, geriden gelip turu geçti

İngiltere FA Cup'ın 4. Turu'nda İngiltere 1. Lig ekibi Leyton Orient ile Manchester City karşı karşıya geldi. Gaughan Group Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manchester City, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Leyton Orient'i 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Haber Merkezi8 Şubat 2025 Cumartesi 17:32 - Güncelleme:
Manchester City, geriden gelip turu geçti
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İngiltere FA Cup'ın 4. Turu'nda İngiltere 1. Lig ekibi Leyton Orient ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Gaughan Group Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manchester City, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Leyton Orient'i 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Konuk ekip, kaleci Stefan Ortega'nın kendi kalesine attığı golle 16. dakikada 1-0 geriye düşmesinin ardından 56. dakikada Abdukodir Khusanov ve 79. dakikada Kevin De Bruyne'nin attığı gollerle kazandı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, FA Cup'ta bir üst sura yükselmeyi başardı.

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