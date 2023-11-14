Manchester City gözünü Leeds'in genç yeteneğine dikti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, rekor bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

The Athletic'te yer alan habere Manchester City'nin Leeds United'ın 15 yaşındaki genç oyuncusu Finley Gorman'ı kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.

REKOR KIRILABİLİR

Manchester City'nin, bu transfer için yedi haneli bir bonservis bedeli ödeyebileceği belirtildi. Transferin bahsedildiği gibi yedi haneli bir rakamla gerçekleşmesi durumunda, 15 yaşındaki bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeliyle rekor olarak kayıtlara geçeceği öne sürüldü.

Manchester City ile Leeds arasında henüz kesin bir anlaşma olmadığı ancak tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

15 yaşındaki Gorman, hücuma dönük bir orta saha oyuncusu olarak forma giyiyor.