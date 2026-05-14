14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
  • Manchester City hata yapmadı: Zirve takibini sürdürdü!
Manchester City hata yapmadı: Zirve takibini sürdürdü!

Manchester City, Premier Lig'de erteleme maçında Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti. Guardiola'nın ekibi bu galibiyetle puanını 77'ye yükselterek lider Arsenal ile arasındaki farkı 2'ye indirdi.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 00:01 - Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'de 31. haftanın erteleme maçında Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı ağırladı. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 32. dkaikada Antoine Semenyo, 40. dakikada Omar Marmoush ve 84. dakikada Savinho attı.

Manchester City, bu galibiyetle birlikte ligde puanını 77'ye yükseltti. Crystal Palace, 44 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasın Manchester City, Bournemouth deplasmanına gidecek. Crystal Palace, Brentford ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ZİRVE YARIŞINDA SON DURUM

Manchester City'nin Crystal Palace karşısında eksik maçını tamamlaması ve kazanmasıyla birlikte lider Arsenal ile 2 puan farkı bulunuyor. İşte zirvedeki Arsenal ve takipçisi Manchester City'nin kalan maçları:

ARSENAL (79 PUAN)

Arsenal - Burnley

Crystal Palace - Arsenal

MANCHESTER CITY (77 PUAN)

Bournemouth - Manchester City

Manchester City - Aston Villa

