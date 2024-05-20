Manchester City hem şampiyon oldu hem de Premier Lig tarihine geçti

Premier Lig'de Manchester City ve Arsenal şampiyonluk için sahaya çıktı. Manchester City, West Ham United karşısında kazanarak şampiyonluğu elde eden taraf oldu.

Manchester City maçı 3-1 kazandı. Maçta goller; 2. ve 18. dakikalarda Foden, 43. dakikada Kudus ve 59. dakikada Rodri'den geldi.

MANCHESTER CITY İLKİ BAŞARDI

Gök Maviler, üst üste 4. kez mutlu sona ulaşırken Premier Lig'de bunu ilk kez başaran ekip oldu.

City taraftarları şampiyonluk sonrası sahaya girerek kutlama yaptı.

ARSENAL GALİBİYETİ YETMEDİ

Diğer tarafta Arsenal, sahasında Everton ile karşılaştı. Mücadele 2-1 Arsenal lehine sona erdi.

Maçta goller; 40. dakikada Idrissa Gueye, 44. dakikada Tomiyasu ve 89. dakikada Havertz'den geldi.

Manchester City, 91 puanla ligi zirvede tamamlarken Arsenal ise 89 puanla ikinci oldu.

LUTON TOWN KÜME DÜŞTÜ

Premier Lig'de daha önceki haftalarda Sheffield United ve Burnley'nin küme düşmesi kesinleşmişti. Kümede kalmak için mucizelere ihtiyacı olan Luton Town, Fulham'a 4-2 kaybederek lige veda etti.

Geçtiğimiz sezon sonunda yükselmeyi başaran Luton Town'ın Premier Lig macerası bir sezon sürdü.

Nottingham Forest ise Burnley'i 2-1 mağlup ederek ligde kaldı.