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Spor

Manchester City ilk yarıda fişi çekti

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında karşılaştığı Leicester City'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi3 Nisan 2025 Perşembe 01:16 - Güncelleme:
Manchester City ilk yarıda fişi çekti
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İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City, Leicester City'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Manchester City'nin gollerini 2. dakikada Jack Grealish ve 30. dakikada Omar Marmoush kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 51'e yükselten Manchester City, Premier Lig'de maç fazlasıyla dördüncülüğe yükseldi.

Leicester City ise ligde çıktığı son 15 maçta 14. yenilgisini almış oldu ve 17 puanla 19. sırada bulunuyor.

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