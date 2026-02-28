İSTANBUL 8°C / 4°C
Spor

Manchester City kazandı, zirve takibini sürdürdü

Manchester City, Premeir Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Leeds United'ı 1-0 mağlup ederek lider Arsenal'ı takibini sürdürdü.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 22:41 - Güncelleme:
Manchester City kazandı, zirve takibini sürdürdü
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Leeds United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City 1-0'lık skorla kazandı.

Manchester City, 45+2. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle 3 puana uzandı.

CITY'NIN ARSENAL TAKİBİ SÜRÜYOR

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Manchester City, puanını 59'a yükseltti ve lider Arsenal'i 2 puan geriden takibini sürdürdü.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Leeds United ise 31 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA ÇOK KRİTİK

Manchester City, Arsenal ile Chelsea'nin karşılaşacağı haftada Vitor Pereira'nın takımı Nottingham Forest'ı konuk edecek.

Leeds United ise Sunderland ile evinde karşılaşacak.

