22 Şubat 2026 Pazar / 6 Ramazan 1447
  • Manchester City kazandı, zirveyle fark 2'ye indi
Manchester City kazandı, zirveyle fark 2'ye indi

Manchester City, O'Reilly'nin golleriyle Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla City liderle puan farkını 2'ye düşürdü.

22 Şubat 2026 Pazar 01:05
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 2-1'lik skorla kazandı.

Manchester City, 14. dakikada Nico O'Reilly'nin golüyle öne geçti. Newcastle, 22. dakikada Lewis Hall ile skoru eşitledi.

City, 27. dakikada Nico O'Reilly ile bir kez daha öne geçip maçı kazandı.

Lider Arsenal'in puan kaybettiği haftada kazanan Manchester City, 56 puana yükseldi ve farkı 2'ye kadar indirdi. Son 5 maçta 4. yenilgisini alan Newcastle ise 36 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Leeds deplasmanına gidecek. Newcastle ise evinde Everton'ı ağırlayacak.

