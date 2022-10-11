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Spor

Manchester City, Kopenhag ile yenişemedi

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Kopenhag ile golsüz berabere kaldı.

11 Ekim 2022 Salı 22:07 - Güncelleme:
Manchester City, Kopenhag ile yenişemedi
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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Kopenhag ile Manchester City karşı karşıya geldi. Parken'de oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Manchester City, 11. dakikada Rodri'nin müthiş golüyle öne geçti ancak gol öncesinde Riyad Mahrez'in elle oynadığı gerekçesiyle VAR uyarısıyla gol iptal edildi. 25. dakikada Mahrez, bu kez penaltıdan faydalanamadı.

Sergi Gomez, 30. dakikada VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü ve Manchester City 10 kişi kaldı.

Bu sonucun ardından Manchester City 10, Kopenhag ise 2 puana yükseldi.

Manchester City, bir sonraki maçında Dortmund'a konuk olacak. Kopenhag ise Sevilla deplasmanına gidecek.

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