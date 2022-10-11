Manchester City, Kopenhag ile yenişemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Kopenhag ile Manchester City karşı karşıya geldi. Parken'de oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Manchester City, 11. dakikada Rodri'nin müthiş golüyle öne geçti ancak gol öncesinde Riyad Mahrez'in elle oynadığı gerekçesiyle VAR uyarısıyla gol iptal edildi. 25. dakikada Mahrez, bu kez penaltıdan faydalanamadı.

Sergi Gomez, 30. dakikada VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü ve Manchester City 10 kişi kaldı.

Bu sonucun ardından Manchester City 10, Kopenhag ise 2 puana yükseldi.

Manchester City, bir sonraki maçında Dortmund'a konuk olacak. Kopenhag ise Sevilla deplasmanına gidecek.