  • Manchester City kupayı aldı! Guardiola'dan bir rekor daha
Spor

Manchester City kupayı aldı! Guardiola'dan bir rekor daha

Manchester City, finalde Arsenal'i 2-0 mağlup ederek İngiltere Lig Kupası'nı kazandı. Nico O'Reilly'nin golleri kupayı getirirken, Pep Guardiola kariyerindeki 40. kupaya ulaştı.

HABER MERKEZİ22 Mart 2026 Pazar 21:28
Manchester City kupayı aldı! Guardiola'dan bir rekor daha
İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City, Arsenal'i 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Finalin ilk yarısı oldukça dengede geçerken 2. yarıya Nico O'Reilly damgasını vurdu. 60. dakikada kaleci Kepa'nın büyük hatasını affetmeyen 21 yaşındaki yıldız, 64. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Manchester City'e kupayı getiren isim oldu.

Öte yandan Arsenal, finalde 2 kez direği geçemedi.

GUARDIOLA TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, ligde 2 sezondur istediği noktadan uzak kalmasına rağmen tarih yazmaya devam etti.

Kariyerindeki 40. kupasını kaldıran İspanyol teknik adam, İngiltere Lig Kupası'nı da 5. kez kazanarak bunu başaran ilk isim oldu.

Guardiola'dan önce Alex Ferguson (Manchester United), Jose Mourinho (Chelsea-Manchester United) ve Brian Clough (Nottingham Forest) 4'er kez bu kupayı kazanmışlardı.

