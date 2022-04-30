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Spor

Manchester City, Leeds United'a fark attı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Leeds United'ı 4-0 mağlup etti.

AA30 Nisan 2022 Cumartesi 22:15 - Güncelleme:
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Liverpool ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibi, 13. dakikada Rodri, 54. dakikada Nathan Ake, 78. dakikada Gabriel Jesus ve 90+3. dakikada Fernandinho'nun attığı gollerle galibiyete uzandı.

Bu galibiyetle puanını 83'e çıkaran Manchester City, bir puan farkla Liverpool'dan liderlik koltuğunu geri aldı. Küme düşme tehlikesi yaşayan Leeds United ise 34 puanla 17. sırada kaldı.

KÜME DÜŞEN İLK TAKIM NORWİCH CİTY

Premier Lig'de bu sezon küme düşmesi kesinleşen ilk takım Norwich City oldu.

Aston Villa deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan son sıradaki Norwich City, bitime dört hafta kala ligden düştü.

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