Manchester City Leipzig'e acımadı! Tam 9 gollü maç

16 Eylül 2021 Perşembe 00:28 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 00:28

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester City ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 6-3'lük skorla kazandı.

Manchester City, 16. dakikada Nathan Ake ve 28. dakikada Nordi Mukiele'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti. Leipzig, 42. dakikada Christopher Nkunku ile farkı 1'e indirdi ancak 45+2'de Riyad Mahrez penaltıdan ilk yarının skorunu belirledi.

Christopher Nkunku, 51. dakikada Christopher Nkunku ikinci kez sahneye çıkarak farkı yeniden 1'e indirdi. Jack Grealish, 56. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. Christopher Nkunku 73. dakikada Leipzig adına hat-trick yaptı. 75. dakikada Joao Cancelo ve 85. dakikada Gabriel Jesus maçın skorunu belirledi.

Leipzig'te Angelino, 79. dakikada ikinci sarı kartıyla oyundan ihraç edilerek takımını 10 kişi bıraktı.

Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 18 maçı kaybetmeyen ve 14. galibiyetini elde eden Manchester City, gruba 3 puanla başladı. Leipzig ise İngiliz takımlarına karşı oynadığı son 5 maçta 4. yenilgisini aldı ve gruba puansız başladı.

Manchester City grupta bir sonraki maçında Paris Saint-Germain'e konuk olacak. RB Leipzig ise sahasında Club Brugge'ü ağırlayacak.