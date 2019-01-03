Manchester City Liverpool canlı izle S Sport canlı yayın Man. City Liverpol maçı izle

S Sport canlı yayın ile Manchester City Liverpool maçı canlı izle. Premier Lig’de ligin zirvesini yakından ilgilendiren nefes kesecek maç Man. City Liverpool canlı yayın için geri sayım sürüyor. Saat 23:00’ten itibaren S Sport canlı yayın ile ekranlara gelecek Manchester City Liverpool canlı izleme şifresiz linkine sayfamızdan ulaşabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz. Ligde oynadığı 20 maç sonunda topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturan Salah’lı Liverpool, 47 puanla 3. sırada bulunan yıldızlar topluluğu Manchester City deplasmanına konuk olacak. Saat 23:00’te Etihad Stadyumu’nda başlayacak karşılaşmada düdük çalacak isim ise tecrübeli hakem Anthony Taylor. S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı izlenebilecek Man. City – Liverpool karşılaşması Premier Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor. İki takım arasında bu sezon ilk yarıda oynanan ve çekişmeli geçen mücadelede gol sesi çıkmamış ve takımlar birer puanı paylaşmıştı. Liverpool ile oynadığı son 11 resmi maçın sadece birini kazanabilen Manchester City (3B 7M), tek galibiyetini geçen sezon bu statta 5-0’lık ezici bir skorla almıştı.

MANCHESTER CİTY’DE SON DURUM

Pep Guardiola’nın öğrencileri ligde son haftalarda şok edici arka arkaya puan kayıpları yaşadı. Evinde Crystal Palace takımına 2-3 mağlup olduktan sonra deplasmanda Leicester City’e 2-1 mağlup olan Manchester’ın mavi ekibi, ligde oynadığı son maçta Southampton deplasmanında 3-1 galip gelerek moral kazanmıştı. David Silva ve Sergio Agüero bu maçta sergilediği performansla yıldızlaşmışlardı. Ev sahibi ekipte bu maçtaki en büyük gol silahları Sterling ile birlikte Agüero olacak. Orta sahada Riyad Mahrez ve Bernardo Silva’nın performansları da sonuç için belirleyici olacak. Sakatlığı devam eden Kevin De Bruyne hakkında belirsizlik sürerken, Mendy ve Delph de bu maçta forma giymeyecek isimler. Sakatlığı süren İlkay Gündoğan’ın da durumu maç saatinde netlik kazanacak.

LİVERPOOL’DA SON DURUM

Bu sezon ligde fırtına gibi esen ve en yakın rakibi Tottenham’ın 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Liverpool muhteşem bir form durumu yakaladı. Oynadığı son 8 resmi maçta da galip gelen kırmızılar, ligde oynadığı son maçta Arsenal’i 5-1 mağlup ederek adeta dağıttı. Zorlu Manchester City deplasmanında da takımın en büyük gol silahı Salah olacak. Ligde attığı 13 golle takımının en golcü oyuncusu olan Salah’ı Mane ve Firmino takip ediyor. Sakatlığı nedeniyle son iki maçı da kaçıran James Milner’ın durumu belirsizliğini koruyor. Joe Gomez ve Joel Matip de sakatlıktan henüz dönebilmiş değil. Konuk ekipte bu maç öncesi herhangi bir cezalı futbolcu bulunmuyor.

Liverpool ile oynadığı son 11 resmi maçın sadece birini kazanabilen Manchester City (3B 7M), tek galibiyetini geçen sezon bu statta aldı (5-0).

Manchester City'ye konuk olduğu son dokuz lig maçının sadece birini kazanabilen Liverpool (3B 5M), tek galibiyetini Jurgen Klopp'un Liverpool'daki ilk City deplasmanında aldı (4-1).

Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'nın teknik adamlık kariyerinde en fazla yenildiği rakibi Jurgen Klopp (yedi) ancak bu yenilgilerin sadece ikisi iç sahada geldi (2G 2B 2M).

Manchester City, Şubat 2016'dan bu yana Premier Lig'de üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor. Pep Guardiola'nın ise teknik direktörlük kariyerinde üst üste iki iç saha yenilgisi yok.

Manchester City, son 12 senenin 11'inde çıktığı ilk Premier Lig maçını kazandı, tek yenilgisini 2012'de Sunderland'den aldı.

Manchester City forveti Sergio Aguero, Liverpool'a karşı iç sahada forma giydiği altı Premier Lig maçında da gol atmayı başardı.

Liverpool forması giyen Mohamed Salah, Manchester City'ye karşı sahaya çıktığı son dört resmi maçta beş gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 2 asist).

MANCHESTER CİTY – LİVERPOOL

SAAT: 23:00

STAT: Etihad

MUHTEMEL 11’LER

Man City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Fernandinho, De Bruyne, Silva; Mahrez, Aguero, Sterling

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Mane, Firmino.

CANLI YAYIN: S SPORT