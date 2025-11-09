İSTANBUL 23°C / 14°C
Manchester City, Liverpool'u dağıttı: 3-0

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Guardiola'nın öğrencileri maçtan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Ligdeki düşüşü süren Liverpool ise son 6 maçta 5. kez mağlup oldu.

Haber Merkezi9 Kasım 2025 Pazar 21:43
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.

13. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamayan Erling Haaland, 29. dakikada gol perdesini açtı. Nico Gonzalez, 45+3. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Jeremy Doku, 63. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

GUARDIOLA, 1000. MAÇINI KAZANDI

Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerindeki 1000. maçı kazanan Manchester City, puanını 22'ye yükseltti ve lider Arsenal'in puan kaybettiği haftada farkı 4'e indirmeyi başardı.

LIVERPOOL KABUSU ATLATAMIYOR

Ligdeki son 6 maçının 5'ini kaybeden Liverpool, 18 puanla zirvenin 8 puan gerisinde kaldı.

Manchester City, milli aradan sonra Newcastle United'a konuk olacak. Liverpool ise evinde Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

