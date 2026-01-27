İSTANBUL 16°C / 8°C
Spor

Manchester City maçı kamp kadrosu belli oldu! Galatasaray'dan Yunus Akgün ve Wilfred Singo kararı

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı kırmızılılarda Yunus Akgün ve Wilfried Singo, Manchester City maçının kadrosuna dahil edildi. İşte detaylar...

AA27 Ocak 2026 Salı 16:26 - Güncelleme:
Galatasaray'da Yunus Akgün ve Wilfred Singo, Manchester City kafilesinde yer alıyor.

Yunus Akgün, Manchester City maçı öncesi bugün (Salı) yapılan son antrenmana gribal enfeksiyon nedeniyle katılmadı. Kulüp doktoru ve teknik heyetin kararının ardından milli futbolcu, Manchester City kafilesine dahil edildi.

Galatasaray'da 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve o tarihten bu yana sahalardan uzak kalan Wilfred Singo da geri döndü. Takımla antrenman yapan Singo, Manchester City maçının kadrosunda uer alıyor.

İşte Galatasaray'ın Manchester City kamp kadrosu:

