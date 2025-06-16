Manchester City, Mahamadou Sangare ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Fransa'daki haberlere göre, Manchester City, Paris Saint-Germain'den Mahamadou Sangare'nin transferini tamamladı.

RMC Sport'un haberine göre, Sangare, PSG'den ayrılmayı kabul ettikten sonra Manchester City ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki forvet, PSG'nin U19 takımında çıktığı 46 maçta 42 gol atarak dikkat çekti. Ancak Fransa'da kendisine sunulan yeni sözleşme teklifini reddedip Premier Lig'e transfer olmayı tercih etti. Bu transfer, kulübün Norveçli genç yetenek Sverre Nypan'ı kadrosuna katmasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Sangare, PSG ile profesyonel sözleşme imzalamamıştı. İlk profesyonel sözleşmesini Manchester City ile yaptı ve kulüple beş yıllığına anlaştı. Oyuncunun Etihad'da sağlık kontrolünden geçtiği ve transferin resmileşmek üzere olduğu bildiriliyor.

Sangare, Fransa'nın genç milli takımlarında forma giyiyor ve şu ana kadar U18 düzeyinde iki kez milli oldu. Şimdi hedefi Manchester City'nin A takımına yükselmek olacak.