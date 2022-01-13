Manchester City-Manchester United rekabetinde bir ilk! Rekor kırarak geride bıraktı

13 Ocak 2022 Perşembe 13:23 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:23

Manchester City-Manchester United rekabetinde tarihte bir ilk yaşandı. İlk kez, Manchester City'nin geliri rakipleri Man United'ın gelirini geride bıraktı ve İngiltere şampiyonu 2020-21 sezonunda 734 milyon dolar gelir açıkladı.

Rakamlar, KPMG denetim firması tarafından 2022 Avrupa Şampiyonlar Raporu'nun bir parçası olarak yayınlandı.

Şiddetli COVID-19 pandemisinin dünya çapında futbol kulüplerini, özellikle bilet satışlarını olumsuz etkilemesine rağmen, faaliyet gelirleri bir önceki sezona göre yüzde 17 arttı.

Öte yandan, United'ın geliri 650 milyon doları aşamadı; kulüp aynı dönemde 635 milyon dolar, City'den 99 milyon dolar daha az kazandı.

City'nin artan geliri, şu anda hem Birleşik Krallık'ta hem de Avrupa'da en baskın taraflardan biri oldukları için sahadaki olağanüstü başarısının bir göstergesi.