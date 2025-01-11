İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2025 Cumartesi / 12 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City, Marmoush için geri sayımda
Spor

Manchester City, Marmoush için geri sayımda

Manchester City'nin bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla yakaladığı çıkışla dikkat çeken Omar Marmoush'un transferi konusunda Alman ekibiyle anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Haber Merkezi11 Ocak 2025 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
Manchester City, Marmoush için geri sayımda
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Eintracht Frankfurt'tan Omar Marmoush'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, Manchester City, Mısırlı futbolcu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

Manchester City'nin bu gelişmenin ardından Eintracht Frankfurt ile görüşmelerine hız verdiği ve transferi gelecek hafta resmiyete dökmek istediği belirtildi.

Manchester City'nin daha 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Eintracht Frankfurt'a 50 milyon euro önerdiği gündeme gelmişti.

Eintracht Frankfurt ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Omar Marmoush'un güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.