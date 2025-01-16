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Spor

Manchester City, Marmoush'u bitiriyor

Manchester City ve Eintracht Frankfurt, Omar Marmoush transferi için prensip anlaşmasına vardı.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 18:45 - Güncelleme:
Manchester City, Marmoush'u bitiriyor
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Manchester City, bir süredir gündeminde yer alan Omar Marmoush'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fransa'dan Foot Mercato'da yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Marmoush'un transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.

DORTMUND MAÇINDA OYNAMAYACAK

Fransız basınındaki haberde, Marmoush transferi için bonservise değinilmedi ve iki kulüp arasındaki anlaşma gereği Mısırlı futbolcunun cuma günkü Borussia Dortmund maçında forma giymeyeceği öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Omar Marmoush transferi için daha önce Manchester City'nin 25 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı, Eintracht Frankfurt'un beklentisinin ise 80 milyon euro olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Eintracht Frankfurt'ta bu sezon 26 maçta süre bulan Marmoush, 20 gol attı ve 14 asist yaptı.

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