İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2025 Cumartesi / 19 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City, Omar Marmoush'ta sona doğru
Spor

Manchester City, Omar Marmoush'ta sona doğru

Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Manchester City, Bayer Leverkusen forması giyen Omar Marmoush transferinde sona yaklaştı. İngiliz ekibi, Alman kulübü ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
Manchester City, Omar Marmoush'ta sona doğru
ABONE OL

Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Manchester City, transfer için geri sayıma geçti.

Sky DE'de yer alan habere göre; İngiliz devi, Omar Marmoush'un transferi için Frankfurt ile anlaşma sağladı.

TOPLAM PAKET: 80 MİLYON EURO

Mısırlı golcü için City'nin Alman ekibine 75+5 milyon bonservis ödeyeceği belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Manchester devinin, Omar Marmoush'u pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçireceği ifade edildi.

Pep Guardiola'nın da çok istediği transfer için kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Yıldız futbolcu, Frankfurt'un son oynadığı Dortmund maçında transfer görüşmeleri nedeniyle kadroda yer almadı. Mısırlı oyuncu, maçın ardından tribünlere veda etti.

Frankfurt'ta bu sezon 26 maça çıkan 25 yaşındaki forvet, 20 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.