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Spor

Manchester City, Oscar Bobb ile nikah tazeledi!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, genç yıldızı Oscar Bobb ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

AA27 Şubat 2024 Salı 01:32 - Güncelleme:
Manchester City, Oscar Bobb ile nikah tazeledi!
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 20 yaşındaki Norveçli sağ kanat oyuncusu Oscar Bobb ile 2029 yazına kadar geçerli olan 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oscar Bobb, Manchester City ile 2029 yazına kadar kendisini kulüpte tutacak yeni bir anlaşmayla 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

2019 yazında Norveç ekibi Valerenga'dan City'nin altyapı kadrosuna katılan futbolcu, geçen yaz ilk kez A takım kadrosuna yükselmeden önce kulübün akademisinde dört sezon geçirdi.

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