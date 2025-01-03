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Spor

Manchester City, Özbek stoper için devreye girdi

Manchester City bu sezon Ligue 1'de Lens formasıyla yıldızını parlatan 20 yaşındaki Özbek stoper Abdulkodir Khusanov'u transfer listesine ekledi.

Haber Merkezi3 Ocak 2025 Cuma 08:59 - Güncelleme:
Manchester City, Özbek stoper için devreye girdi
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Lens'te gösterdiği performansla adından söz ettiren Abdukodir Khusanov için flaş bir transfer iddiası geldi.

Fabrizio Roma'nun haberine göre; Manchester City, Lens'in 20 yaşındaki stoperi Abdukodir Khusanov'u transfer listesine ekledi.

Haberde genç savunmacı ile birçok üst düzey kulübün ilgilendiği belirtildi.

Lens, Özbek oyuncuyu 2023 yılında Belarus ekibi Energetik-BGU Minsk'ten 100 Bin euroya transfer etmişti.

Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Khusanov, bu sezon Lens ile 16 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.

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