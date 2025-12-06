İSTANBUL 20°C / 12°C
Manchester City rahat kazandı

Manchester City, Sunderland'i 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Bu sonuçla City, lider Arsenal ile puan farkını 2'ye düşürdü.

IHA6 Aralık 2025 Cumartesi 20:06
Manchester City rahat kazandı
Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City evinde karşılaştığı Sunderland'ı 3-0 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi.

Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Sunderland ile oynadı. Müsabakanın 31. dakikasında Ruben Dias'ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi, 35. dakikada Josko Gvardiol'un fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Pep Guardiola'nın öğrenceleri 65. dakikada Philip Foden'in attığı golle skoru 3-0'a getirdi. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Manchester City, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 31'e yükselten City, 33 puanlı lider Arsenal'in ardından ikinci sıraya yükseldi. Sunderland ise 23 puanda kaldı.

Manchester City, ligin 16. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Sunderland ise Newcastle United'ı konuk edecek.

