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Spor

Manchester City rahat nefes aldı

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, deplasmanda Leicester City'yi 2-0 mağlup etti ve son 13 resmi maçında 2 galibiyetini aldı.

Haber Merkezi29 Aralık 2024 Pazar 19:35 - Güncelleme:
Manchester City rahat nefes aldı
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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, deplasmanda Leicester City ile karşılaştı.

King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Savinho ve 74. dakikada Erling Haaland attı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, ligde 4 maç sonra kazanırken son 13 resmi maçta 2. galibiyetini aldı.

Leicester City ise ligde üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Pep Guardiola yönetimindeki City, bu galibiyetin ardından 31 puanla 5. sıraya yükseldi. 14 puanda kalan Leicester City ise 18. sırada konumlandı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Manchester City, West Ham'ı konuk edecek. Leicester City ise deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.

8 MAÇLIK KÖTÜ SERİ BİTTİ

Deplasmanda oynadığı son 8 resmi maçın hiçbirini kazanamayan City, bu galibiyetle birlikte kötü seriye son verdi.

PEP GUARDIOLA TARİHE GEÇTİ

Pep Guardiola, Leicester City maçıyla birlikte Manchester City'nin başındaki 500. maçına çıkmış oldu. İspanyol teknik adam, Les McDowall'dan (592) sonra kulüp için en çok maça çıkan ikinci teknik direktör oldu.

ERLİNG HAALAND UYANDI

Geçen hafta Everton maçında penaltı kaçıran Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, Premier Lig'de üç maç aradan sonra gol attı.

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