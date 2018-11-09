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Manchester City, Raheem Sterling'in sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Raheem Sterling’in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Raheem Sterling’in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi. İngiliz basını, Sterling’in haftalık 300 bin sterlin kazanacağını yazdı.

2015 yılında Liverpool’dan 49 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester City’ye transfer olan Sterling, Premier Lig ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadıkları geçen sezon 23 gol atmıştı.

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